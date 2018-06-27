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27.06.2018, 06:57

В Судане отменили приговор убившей мужа-насильника девушке

В Судане отменили приговор убившей мужа-насильника девушке - Фото
Нура Хусейн (фото - twitter.com/amnesty)

Суд принял решение заменить казнь 19-летней Нуры Хусейн на пятилетнее тюремное заключение

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Апелляционный суд в Судане отменил смертный приговор 19-летней Нуре Хусейн, признанной виновной в убийстве своего мужа. Об этом сообщает Би-би-си.

Девушка утверждала, что действовала в целях самообороны, когда ее супруг вместе с родственниками изнасиловал ее.

Суд принял решение заменить казнь на пятилетнее тюремное заключение, рассказал адвокат Хусейн Абделаха Мохамад.

10 мая суд шариата приговорил Хусейн к смертной казни через повешение, признав виновной в убийстве мужа Абдулрахмана Мохамеда Хаммада.

Нуру Хусейн выдали замуж насильно, когда ей было 16 лет. Муж Хусейн также приходился ей двоюродным братом и был значительно старше ее. В суде девушка рассказала, что подвергалась насилию со стороны мужа. По ее словам, муж надругался над ней, пока ее удерживали его двоюродные братья. Когда он попытался повторить это на следующий день, Хусейн ударила его ножом. Девушка выбежала из дома, вернулась к родителям и рассказала им о том, что произошло. Семья Хусейн боялась мести. Они направились в полицейский участок, чтобы обеспечить себе защиту, но там девушку арестовали.

Организация Amnesty International запустила онлайн-кампанию #JusticeforNoura (#СправедливостьдляНуры), которую поддержали западные знаменитости. 

Наоми Кэмпбелл (фото - twitter.com/NaomiCampbell)

В кампании участвовали британская актриса Эмма Уотсон и супермодель Наоми Кэмпбелл. В интернете появились петиции с просьбой к суданскому правительству помиловать Нуру Хусейн.

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В организации призвали власти Судана изменить законы, касающиеся брака и изнасилования в браке с тем, чтобы "за него наказывали не жертв". Согласно докладу ЮНИСЕФ, опубликованному в 2017 году, около трети девочек в Судане выдают замуж до достижения ими 18-летнего возраста.

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Теги: Судан, девушка, изнасилование, казнь, приговор, Нура Хусейн
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