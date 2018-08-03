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03.08.2018, 22:46

В суде названа сумма, официально заработанная Манафортом в Киеве

В суде названа сумма, официально заработанная Манафортом в Киеве - Фото
Пол Манафорт (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Политтехнолог отчитался только о $14 млн доходов с 2010 по 2014 год. Это менее четверти денег, на самом деле полученных им от украинских олигархов

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Согласно документам обвинения, Пол Манафорт заработал в Украине более $60 млн, предоставляя услуги политтехнолога. Впрочем, в процессе судебного слушания стало известно, что он сам отчитался только о $14 млн доходов с 2010 по 2014 год. Об этом сообщает Голос Америки.

Когда Манафорт работал в Украине, он обнародовал доход в $504 тыс. в 2010 году, $3,1 млн – в 2011, $5,4 млн – в 2012, $1,9 млн – в 2013 и около $3 млн млн – в 2014.

По словам его бухгалтера Филиппа Айлиффа, Манафорт скрывал свои зарубежные счета. По словам Айлиффа, в 2011 году он спрашивал Манафорта, заинтересован ли тот в каких-либо иностранных счетах. Манафорт тогда ответил отрицательно.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы.

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Теги: пол манафорт, отмывание денег
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