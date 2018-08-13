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13.08.2018, 18:26

В Таджикистане из-за жесткой посадки вертолета погибли 5 человек

В Таджикистане из-за жесткой посадки вертолета погибли 5 человек - Фото
Фото: скриншот с видео

На борту вертолета было 15 альпинистов: 13 граждан России, один гражданин Беларуси, один гражданин Испании, а также трое членов экипажа

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В горах Памира в Таджикистане в результате жесткой посадки вертолета погибли пять человек: трое российских альпинистов и двое членов экипажа - граждан Таджикистана. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти Таджикистана.

Еще 12 альпинистов (почти все из России) и один член экипажа получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их эвакуировали в ближайшую больницу.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщил, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах на высоте 4500 метров.

Предварительно причиной аварии стали плохие погодные условия.

Издание уточняет, что на борту вертолета было 15 альпинистов: 13 граждан России, один гражданин Беларуси, один гражданин Испании, а также трое членов экипажа.

10 августа в центральной японской префектуре Гумма исчез спасательный вертолет, на борту которого было девять человек. 

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Теги: вертолет, жертвы, альпинист, таджикистан, памир
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