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13.08.2018, 11:20

В Таджикистане разбился вертолет с иностранными альпинистами

В Таджикистане разбился вертолет с иностранными альпинистами - Фото
Фото: скриншот видео

Погибших в результате аварии нет

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Вчера, 12 августа, в Таджикистане разбился вертолет Ми-8 с иностранными альпинистами. Об этом сообщает Радио Озоди.

По информации комитета по чрезвычайным ситуациям, 13 пассажиров, а также три пилота выжили.

Подробности об их состоянии пока не сообщаются.

"Определены точные координаты жесткой посадки вертолета Ми-8 с иностранными альпинистами на борту, и спасатели направляются к ним на помощь", - сообщила пресс-секретарь КЧС Умеда Юсупова.

Авария произошла в 16:30 при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек.

Пик Исмоили Сомони является высочайшей вершиной Таджикистана – высотой 7495 метров.

Некоторые СМИ сообщают, среди альпинистов - граждане России, Беларуси и Испании.

4 августа 2018 года в Красноярском крае в России вертолет Ми-8 потерпел крушение, погибли 18 человек.

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Теги: вертолет, таджикистан, ми-8
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