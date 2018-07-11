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11.07.2018, 13:44

В Таиланде чиновники придумали, что делать с пещерой-ловушкой

В Таиланде чиновники придумали, что делать с пещерой-ловушкой - Фото
Фото: gettyimages.com

Из таиландской пещеры хотят сделать туристическую достопримечательность мирового уровня

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Пещера Тхам-Луанг в Таиланде, из которой вчера спасли 12 детей и их тренера, может стать туристической достопримечательностью. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителей местных властей. 

"У нас появится привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", - сказал заместитель главы национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон.

Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Чиновник не стал говорить, каким образом пещеру сделают безопасной для туристов.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда. 10 июля завершилась спасательная операция.  

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Теги: чиновники, затопленная пещера, Тхам-Луанг
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