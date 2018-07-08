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08.07.2018, 15:50

В Таиланде из пещеры освобождены первые двое детей

В Таиланде из пещеры освобождены первые двое детей - Фото
Фото: twitter.com/HelierCheung

В ближайшее время ожидается выход на поверхность еще четверых детей

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Двое детей извлечены из пещеры в Таиланде, где 23 июня в результате наводнения оказалась заблокированной детская футбольная команда из 12 мальчиков, а также их тренер. Об этом сообщает ВВС.

В настоящее время спасенные дети находятся в полевом госпитале, где их обследуют медики. После этого они будут переправлены в больницу.

В ближайшее время, по данным агентства, ожидается выход на поверхность еще четверых детей.

По словам представителя тайских силовиков, они в настоящее время находятся в «базовом лагере» дайверов в пещерной системе.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье.

Сегодня утром спасатели начали операцию по эвакуации детей. 

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Теги: дети, медики, спасение, таиланд, пещера
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