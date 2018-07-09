В Таиланде спасли восьмерых детей, второй этап операции завершен

Фото: gettyimages.com

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В пещере остаются четверо подростков и тренер

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В Таиланде спасатели завершили второй этап спецоперации по эвакуации школьников из затопленной пещеры в провинции Чианграй. За сутки на поверхность подняли еще четверых детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ВМС Таиланда.



За два дня спасателям удалось вернуть на поверхность восьмерых подростков, в пещере остаются четверо и тренер.

В среднем в сутки из пещерного комплекса достают по четыре человека, после чего необходимо делать перерыв для пополнения запасов кислорода для дайверов.

Спасенных мальчиков отвезли в ближайшую больницу. У эвакуированных вчера медики диагностировали переохлаждение (гипотермию) и "болезнь спелеологов" (гистоплазмоз).

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.