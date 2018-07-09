Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.07.2018, 19:43

В Таиланде спасли восьмерых детей, второй этап операции завершен

В Таиланде спасли восьмерых детей, второй этап операции завершен - Фото
Фото: gettyimages.com

В пещере остаются четверо подростков и тренер

Реклама
Реклама

В Таиланде спасатели завершили второй этап спецоперации по эвакуации школьников из затопленной пещеры в провинции Чианграй. За сутки на поверхность подняли еще четверых детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ВМС Таиланда. 

За два дня спасателям удалось вернуть на поверхность восьмерых подростков, в пещере остаются четверо и тренер.

В среднем в сутки из пещерного комплекса достают по четыре человека, после чего необходимо делать перерыв для пополнения запасов кислорода для дайверов.

Спасенных мальчиков отвезли в ближайшую больницу. У эвакуированных вчера медики диагностировали переохлаждение (гипотермию) и "болезнь спелеологов" (гистоплазмоз). 

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спасательная операция, дети, таиланд, пещера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Спасение детей в пещере в Таиланде: погиб военный водолаз
Мир Спасение детей в пещере в Таиланде: погиб военный водолаз
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 