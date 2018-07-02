В Танзании грузовик влетел в три автобуса: 20 погибших - фото

Фото: twitter.com/Nipashetz

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Грузовой автомобиль врезался в пригородный автобус, после этого грузовик врезался еще в два автобуса, а затем упал в реку

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В результате столкновения грузовика с тремя автобусами в Танзании по меньшей мере 20 человек погибли и еще 45 получили ранения. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Хinhuanet.

Авария произошла недалеко от города Мбея на юго-западе страны.

Грузовой автомобиль врезался в пригородный автобус, в результате чего около 20 человек погибли на месте. После этого грузовик врезался еще в два автобуса, а затем упал в реку.

Фото: twitter.com/Nipashetz

1 июля в Ровенской области на 395 км трассы Киев-Чоп рейсовый автобус сообщением Яремче - Киев попал в ДТП. В автобусе находились 53 человека. Врезультате ДТП телесные повреждения получили семь пассажиров - из Киева, Киевской и Черниговской областей в возрасте от 32 до 49 лет. Все они получили ушибы различных частей тела, двое из них - переломы. 49-летнюю киевлянку с ушибами позвоночника госпитализировали, остальных отпустили домой после оказания помощи.