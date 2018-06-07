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07.06.2018, 20:01

В Техасе мужчину укусила отрубленная голова змеи: он еле выжил

В Техасе мужчину укусила отрубленная голова змеи: он еле выжил - Фото
Фото: скриншот с видео

Голова выпустила весь остававшийся в ней яд, а не небольшую порцию, как было бы в случае обычного укуса

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В штате Техас, США, мужчину укусила отрубленная голова змеи, в результате чего медикам с большим трудом удалось спасти его от смерти. Об этом сообщает ВВС.

О происшествии журналистам рассказала супруга пострадавшего Дженнифер Сатклифф.

По словам женщины, ее муж работал в саду, когда увидел гремучую змею длиной более метра. Он отрубил ей голову лопатой. Однако когда мужчина нагнулся, чтобы убрать тело змеи, отрубленная голова укусила его. При этом, как сообщается, голова выпустила весь остававшийся в ней яд, а не небольшую порцию, как было бы в случае обычного укуса.

Дженнифер Сатклифф рассказала, что ее муж сразу же почувствовал недомогание, потерял зрение, у него началось внутреннее кровотечение.

Мужчине понадобились 26 доз противоядия.

В первые сутки после укуса врачи сомневались, что ему удастся выжить, но сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

Журналисты выяснили, что у мертвой ядовитой змеи кусательный рефлекс может сохраняться около часа, даже если ее голова отделена от тела.

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Теги: противоядие, яд, техас, змея
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