В центре Москвы полиция задержала британского ЛГБТ-активиста

Питер Тэтчелл (фото - Shaun Walker/Twitter)

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Британец проводит одиночные акции по всему миру; в России ему сказали, что его протест незаконный

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В Москве в первый день чемпионата мира по футболу полиция задержала британского борца за права ЛГБТ-сообщества Питера Тэтчелла. Об этом сообщает Reuters.

Полиция заявила, что Тэтчелл задержан за незаконную акцию.

Британец проводит одну и ту же акцию в разных городах мира несколько лет подряд. Он один стал около Красной площади с плакатом: "Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне".

Полицейский сказал Тэтчеллу, что согласно российскому законодательству запрещено проводить такие акции во время чемпионата, и ему нужно или прекратить, или его задержат. После долгого разговора Тэтчелла проводили в машину полиции.

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Сегодня в Москве начинается чемпионат мира по футболу.