В Туркменистане с 1 сентября запретят многоженство

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Туркменистане большинство жителей исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, который с 1 сентября 2018 года запрещает многоженство. Текст соответствующей поправки в Семейный кодекс опубликован в газете Нейтральный Туркменистан.

Согласно документу, под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

В Туркменистане большинство жителей исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен.

Однако Уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено наказание за многоженство. Многоженцу грозит до двух лет исправительных работ или штраф.

В Туркменистане планируют разрешить только белые автомобили.