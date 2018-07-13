В Турции сказали, когда могут отменить чрезвычайное положение

Турция

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Его продлевали уже семь раз

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Режим чрезвычайного положения, который ввели в Турции два года назад после попытки переворота, будет отменен 18 июля. Об этом заявил советник президента Турции Ибрагим Калин, передает Anadolu.

"Если столкнемся с экстраординарной угрозой, то чрезвычайное положение может быть объявлено снова", – сказал он.

По данным ООН, после неудачной попытки государственного переворота в Турции были задержаны более 160 тысяч человек, столько же государственных служащих уволили с работы. Были закрыты десятки средств массовой информации, задержаны журналисты и активисты.

Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки госпереворота.

Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на шесть месяцев. В апреле этого года его продлили уже в седьмой раз.