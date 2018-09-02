В Турции трактор наехал на микроавтобус: есть погибшие

Фото: Daily Sabah

commenthover

В результате масштабной аварии восемь человек погибли

Реклама

Реклама

Утром, 2 сентября, в турецкой провинции Газиантеп столкнулись трактор и микроавтобус, в результате чего погибли восемь человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah.

Согласно сообщению, четыре человека погибли на месте, еще четверо умерли позже. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Издание пишет, что трактор вез сельских рабочих.

Причина аварии выясняется.

9 июля сообщалось, что число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельс в провинции Текирдаг на западе Турции достигло 24 человек.