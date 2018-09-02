В Турции трактор наехал на микроавтобус: есть погибшие

Утром, 2 сентября, в турецкой провинции Газиантеп столкнулись трактор и микроавтобус, в результате чего погибли восемь человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah.
Согласно сообщению, четыре человека погибли на месте, еще четверо умерли позже. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Издание пишет, что трактор вез сельских рабочих.
Причина аварии выясняется.
9 июля сообщалось, что число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельс в провинции Текирдаг на западе Турции достигло 24 человек.