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02.09.2018, 18:16

В Турции трактор наехал на микроавтобус: есть погибшие

В Турции трактор наехал на микроавтобус: есть погибшие - Фото
Фото: Daily Sabah

В результате масштабной аварии восемь человек погибли

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Утром, 2 сентября, в турецкой провинции Газиантеп столкнулись трактор и микроавтобус, в результате чего погибли восемь человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah.

Согласно сообщению, четыре человека погибли на месте, еще четверо умерли позже. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Издание пишет, что трактор вез сельских рабочих.

Причина аварии выясняется.

9 июля сообщалось, что число погибших в результате схода пассажирского поезда с рельс в провинции Текирдаг на западе Турции достигло 24 человек. 

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Теги: дтп, авария, Турция, трактор
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