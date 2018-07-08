В Турции увольняют более 18 тысяч госслужащих

Фото: gettyimages.com

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Под сокращение попадают ученые, военные и полицейские

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В Турции будут уволены более 18 тысяч государственных служащих, половина из которых - сотрудники полиции. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, речь идет об увольнении 199 ученых из университетов по всей стране и более пяти тысяч военных.

Соотвествующий указ приняли после победы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в июне этого года.

Ранее были уволены около 160 тысяч госслужащих после неудачной попытки переворота.

25 июня 2018 года на внеочередных выборах президента Турции победу одержал действующий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший простое большинство голосов.