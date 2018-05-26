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26.05.2018, 17:07

В Уганде 48 человек погибли в ДТП с участием автобуса и трактора

В Уганде 48 человек погибли в ДТП с участием автобуса и трактора - Фото
iStock-525953897

В числе жертв – 16 детей

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В Северной Уганде в результате аварии с участием трактора, автобуса и грузовика погибли 48 человек. Об этом сообщает Africanews со ссылкой на Красный Крест в Уганде.

Там уточнили, что в числе жертв – 16 детей.

В полиции рассказали, что автобус столкнулся с трактором, который ехал перед ним, а затем, потеряв контроль, столкнулся лоб в лоб с грузовиком, двигавшимся в противоположном направлении.

Правоохранители отметили, что трактор ехал без отражателей, а автобус превысил скорость.

23 мая в Венгрии на трассе микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли девять граждан Румынии.

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Теги: дтп, автобус, грузовик, уганда, трактор
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