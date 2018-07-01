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01.07.2018, 16:42

В Вене десятки тысяч протестовали против 12-часового рабочего дня

В Вене десятки тысяч протестовали против 12-часового рабочего дня - Фото
Фото: Dearborn.org

Люди недовольны грядущими изменениями в трудовое законодательство

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В столице Австрии Вене десятки тысяч человек вышли на протест против планов правительства изменить трудовое законодательство, после чего работодатели смогут ввести 12-часовой рабочий день без повышенной оплаты труда. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Помимо этого, австрийское правительство консерваторов и правопопулистов намерено разрешить установление работодателями 60-часовой рабочей недели без соответствующего повышения зарплат.

В свою очередь, предполагается, что работникам разрешат отказываться работать более 10 часов в день, не называя причин.

Изменения парламент Австрии планирует принять уже 5 июля.

Отмечается, что австрийские профсоюзы выступают категорически против планов правительства и требуют вынести этот вопрос на референдум.

Deutsche Welle пишет, со ссылкой на полицию, что в демонстрации приняли участие около 80 тысяч человек. Организаторы заявляли об участии в мероприятии от 170 до 200 тысяч человек.

В августе 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европейскому союзу может угрожать разрушение, если не пересмотреть правила, которые позволяют командировать временных работников из стран с низкой заработной платой в богатые страны с учетом освобождения их от необходимости выплачивать местные социальные сборы.

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Теги: протест, австрия, вена, оплата труда, рабочий день
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