В Венгрии хотят наказывать за помощь нелегальным мигрантам

Правительство Венгрии разработало законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам. Об этом сообщает ВВС.
Если этот законопроект будет принят, то уголовными преступлениями будут считаться распространение листовок с информацией для просителей убежища, помощь мигрантам продуктами или предоставление юридических консультаций.
Также планируется внести изменения в Конституцию Венгрии, согласно которыми другим странам ЕС будет запрещено передавать просителей убежища в Венгрию.
СМИ пишут, что правый премьер-министр страны Виктор Орбан бросает вызов миграционной политике ЕС.
ВВС пишет, что парламент Венгрии всерьез обсуждает этот законопроект, несмотря на то, что очень немногие мигранты или беженцы пытаются сейчас въехать в Венгрию.
Партия Фидес, лидером которой является Орбан, имеет большинство в две трети голосов в парламенте. Ожидается, что голосование по новым законам пройдет на следующей неделе.
Законопроект получил неформальное название «Stop Soros Act». Он отражает антипатию венгерского правительства к филантропу миллиардеру Джорджу Соросу, которого обвиняют в поощрении иммиграции мусульман в Европу.
Местные СМИ пишут, что в законопроекте предусмотрены тюремные сроки от нескольких дней до года для людей, которые содействуют нелегальной миграции, помогают мигрантам получить убежище или финансируют незаконную миграцию.
Вчера в немецкой партии ХДС заявили, что Орбан рискует спровоцировать кризис в отношениях его партии с правящими партиями Европейского Союза из-за принятия законов, нарушающих гражданские свободы. Речь шла именно об указанном законопроекте.