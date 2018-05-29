В Венгрии хотят наказывать за помощь нелегальным мигрантам

иммигранты

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Уголовными преступлениями предлают считать распространение листовок с информацией для просителей убежища, помощь мигрантам продуктами и т.д.

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Правительство Венгрии разработало законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам. Об этом сообщает ВВС.

Если этот законопроект будет принят, то уголовными преступлениями будут считаться распространение листовок с информацией для просителей убежища, помощь мигрантам продуктами или предоставление юридических консультаций.

Также планируется внести изменения в Конституцию Венгрии, согласно которыми другим странам ЕС будет запрещено передавать просителей убежища в Венгрию.

СМИ пишут, что правый премьер-министр страны Виктор Орбан бросает вызов миграционной политике ЕС.

ВВС пишет, что парламент Венгрии всерьез обсуждает этот законопроект, несмотря на то, что очень немногие мигранты или беженцы пытаются сейчас въехать в Венгрию.

Партия Фидес, лидером которой является Орбан, имеет большинство в две трети голосов в парламенте. Ожидается, что голосование по новым законам пройдет на следующей неделе.

Законопроект получил неформальное название «Stop Soros Act». Он отражает антипатию венгерского правительства к филантропу миллиардеру Джорджу Соросу, которого обвиняют в поощрении иммиграции мусульман в Европу.

Местные СМИ пишут, что в законопроекте предусмотрены тюремные сроки от нескольких дней до года для людей, которые содействуют нелегальной миграции, помогают мигрантам получить убежище или финансируют незаконную миграцию.

Вчера в немецкой партии ХДС заявили, что Орбан рискует спровоцировать кризис в отношениях его партии с правящими партиями Европейского Союза из-за принятия законов, нарушающих гражданские свободы. Речь шла именно об указанном законопроекте.