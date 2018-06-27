В Японии блогер зарезал другого блогера после лекции о троллинге

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Блогер, который известен в качестве эксперта по кибербезопасности, критиковал посты другого блогера как пример троллинга и оскорблений. Тот обиделся

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В Японии блогер убил эксперта по кибербезопасности после его лекции об интернет-троллинге. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun.

Согласно сообщению, популярный блогер Кенитиро Окамото (Hagex), который известен как эксперт по кибербезопасности, после лекции отправился в туалет, где неизвестный нанес ему несколько ранений ножом и скрылся.

На следующий день преступник сдался полиции. Им оказался 42-летний безработный житель Фукуоки Хидемицу Мацумото. Он заявил полиции о конфликте с Окамото в интернете.

Как отмечает издание, Окамото в своем личном блоге писал об опасностях троллинга и оскорблений в интернете. В том числе он писал и о сообщениях Мацумото, который якобы постоянно менял псевдонимы и неоднократно критиковал Окамото.

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