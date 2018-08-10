В Японии исчез вертолет: на борту было девять человек

Сегодня утром в центральной японской префектуре Гумма исчез спасательный вертолет, на борту которого было девять человек. Об этом сообщает Kyodo.
По данным местных властей, связь с вертолетом управления полетами была потеряна в районе активного вулкана Кусацу-Сирано, который извергался в начале 2018 года.
На борту находились четверо сотрудников департамента по борьбе со стихийными бедствиями и пятеро спасателей.
Экипаж планировал с воздуха осмотреть состояние горных троп на грани префектур Гумма и Нагано. В полиции считают, что вертолет мог разбиться или совершить аварийную посадку.
Местная метеостанция заявила, что вертолет пока считается пропавшим без вести.
27 апреля 2018 года в США на севере штата Висконсин разбился вертолет медицинской службы.