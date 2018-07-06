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06.07.2018, 00:04

В Японии "исторические" ливни, эвакуируют 160 тыс человек: видео

В Японии "исторические" ливни, эвакуируют 160 тыс человек: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Ожидаются оползни и шквальный ветер

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В Японии из-за сильных дождей в окрестностях Киото эвакуируют 160 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

Метеорологи прогнозируют, что дожди, которые они назвали "историческими", могут продолжаться до воскресенья, 8 июля.

Японцев также предупредили о возможных оползнях и шквальном ветре.

По информации агентства Kyodo, пострадали около 16 тысяч человек. Также сообщается о гибели одного человека. По телевидению транслируют кадры разбушевавшейся реки Камогава в центре Киото.

18 июня землетрясение магнитудой 6.1 потрясло город Осака и его окрестности. Погибли три человека, около 350 пострадали. Десятки авиарейсов в Осаку были отменены, движение пассажирских поездов в регионе, где произошло землетрясение, приостановили. Сильные толчки ощущались в городах Киото и Нара, но там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

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Теги: япония, киото, наводнение
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