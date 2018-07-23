В Японии жара установила новый температурный рекорд

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Температурный рекорд был зафиксирован в городе Кумагайя в префектуре Сайтама

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На северо-западе Токио температура воздуха достигла +41,1 градусов, что стало рекордным показателем жары. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на данные Японского метеорологического агентства.

"В понедельник интенсивные тепловые волны в Японии привели к повышению температуры до 41,1 градуса по Цельсию (106 по Фаренгейту) в северо-западном районе Токио, что стало рекордным показателем для страны", - говорится в сообщении.

Температура была зафиксирована в городе Кумагайя в префектуре Сайтама.

Показатель превысил предыдущий максимум +41 градусов в западной префектуре Кочи в августе 2013 года.

По данным спасателей, 12 человек погибли от жары по состоянию на 15 июля.

СМИ сообщают, по меньшей мере еще 11 человек погибли в прошлую субботу, а тысячи были доставлены в больницу.

Ранее ливни спровоцировали наводнение и оползни на западе Японии. Шесть миллионов граждан вынуждены были эвакуироваться из домов. По состоянию на утро 10 июля погибшими от стихии считаются 127 человек, пропавшими без вести - 63.