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06.07.2018, 06:21

В Японии казнили через повешение основателя секты Аум Синрике

В Японии казнили через повешение основателя секты Аум Синрике - Фото
Секо Асахара (фото - twitter.com)

Кроме Секо Асахары, также казнили нескольких руководителей организации, ответственной за крупнейший теракт в японской истории

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В Японии казнили через повешение Сёко Асахару - основателя экстремистской секты Аум Синрикё, устроившей зариновую атаку в токийском метро в 1995 году, и ряд его последователей. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Deutsche Welle.

Казнь Асахары подтвердили в министерстве юстиции страны. Всего к смерти приговорены тринадцать лидеров экстремистской организации, однако официально точное число казненных не сообщается. По данным ряда японских СМИ, были повешены семь человек.

В 2004 году Сёко Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции.

Религиозная секта Аум Синрикё была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников, Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. В марте 1995 года последователи Асахары применили зарин в токийском метро. Тогда погибли более 10 человек, еще около 6 тысяч пострадали.

В 2007 году группа бывших членов японской секты Аум Синрике во главе с экс-директором сети ее московских центров Фумихиро Дзею создала новое объединение. Эта спецслужба продолжает осуществлять гласный надзор за деятельностью остатков секты, сменившей в 2000 году название на Алеф по названию первой буквы древнееврейского алфавита.

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Теги: япония, казнь, повешение, Секо Асахара, Аум Синрике
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