В Японии казнили приговоренных по делу о секте Аум Синрике

Сёко Асахара (скриншот из видеозаписи)

commenthover

Двадцатилетний процесс практически завершен

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В Японии казнены еще шестеро членов ультрарадикальной секты Аум Синрикё, которых признали виновными в зариновой атаке 1995 года в метро Токио, в аналогичной атаке в префектуре Нагано годом ранее, а также в убийстве в 1989-м юриста, его жены и их ребенка. Об этом пишет местное агентство Kyodo.

Асахару и 12 его подельников приговорили к смертной казни в 2004 году. Их адвокаты пробовали обжаловать приговор вплоть до Верховного суда, но им отказали в апелляции.

Следствие длилось более 20 лет.

Фото: Kyodo

6 июля 2018 года в Японии повесили основателя секты и еще шестерых руководителей Аум Синрикё. Тело Асахары уничтожили.

Тема дня: Конец Аум Синрике - самой кровожадной современной секты

Религиозная секта Аум Синрикё была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников, ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. В марте 1995 года последователи Асахары применили зарин в токийском метро. Тогда погибли более 10 человек, еще около 6 тысяч пострадали.

В 2007 году группа бывших членов японской секты Аум Синрике во главе с экс-директором сети ее московских центров Фумихиро Дзею создала новое объединение. Эта спецслужба продолжает осуществлять гласный надзор за деятельностью остатков секты, сменившей в 2000 году название на Алеф по названию первой буквы древнееврейского алфавита.