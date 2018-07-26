Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 08:33

В Японии казнили приговоренных по делу о секте Аум Синрике

В Японии казнили приговоренных по делу о секте Аум Синрике - Фото
Сёко Асахара (скриншот из видеозаписи)

Двадцатилетний процесс практически завершен

Реклама
Реклама

В Японии казнены еще шестеро членов ультрарадикальной секты Аум Синрикё, которых признали виновными в зариновой атаке 1995 года в метро Токио, в аналогичной атаке в префектуре Нагано годом ранее, а также в убийстве в 1989-м юриста, его жены и их ребенка. Об этом пишет местное агентство Kyodo.

Асахару и 12 его подельников приговорили к смертной казни в 2004 году. Их адвокаты пробовали обжаловать приговор вплоть до Верховного суда, но им отказали в апелляции.

Следствие длилось более 20 лет.

Фото: Kyodo

6 июля 2018 года в Японии повесили основателя секты и еще шестерых руководителей Аум Синрикё. Тело Асахары уничтожили.

Тема дня: Конец Аум Синрике - самой кровожадной современной секты

Религиозная секта Аум Синрикё была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников, ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. В марте 1995 года последователи Асахары применили зарин в токийском метро. Тогда погибли более 10 человек, еще около 6 тысяч пострадали.

В 2007 году группа бывших членов японской секты Аум Синрике во главе с экс-директором сети ее московских центров Фумихиро Дзею создала новое объединение. Эта спецслужба продолжает осуществлять гласный надзор за деятельностью остатков секты, сменившей в 2000 году название на Алеф по названию первой буквы древнееврейского алфавита.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: казнь, повешение, Секо Асахара, Аум Синрике, секта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Взрыв, 31 погибший: начало парламентских выборов в Пакистане
Мир Взрыв, 31 погибший: начало парламентских выборов в Пакистане
Теракт у аэропорта Кабула: целью мог быть вице-президент
Мир Теракт у аэропорта Кабула: целью мог быть вице-президент
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 