В Японии произошло мощное землетрясение

Фото: gettyimages.com

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По предварительной информации, в результате землетрясения 41 человек получили травмы, трое - погибли

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Сегодня, 18 июня, Японию произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Осака, его магнитуда, по первоначальным данным, составляла от 5,3 до 5,9. Однако затем она была повышена до 6,1

Японские телеканалы NHK и Asahi сообщили о "многочисленных" погибших. Агентство Kyodo написало о 9-летней девочке, которая была раздавлена обломками стены, однако местная полиция не смогла подтвердить это сообщение.

По данным AP , в результате землетрясения, по меньшей мере, 41 человек получили травмы, трое - погибли.

Власть Осаки подтвердила смерть двух людей, представитель города Ибараки сообщил о третьем погибшем.

Ведомство по управлению атомной энергетикой заявило, что атомные станции в результате землетрясения не пострадали. Около 170 тысяч домов в районе Осаки и соседней префектуре Хего остались без электричества, кроме того, в городе прекратили движение поезда метро и железной дороги.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что приоритет правительства на данный момент заключается в "спасении человеческих жизней".

По словам премьера, он дал распоряжение своим сотрудникам как можно скорее собрать данные о повреждениях, приложить все усилия к спасению жизней, а также быстро и надлежащим образом информировать общественность.

Ведомство по управлению атомной энергетикой заявило, что атомные станции в результате землетрясения не пострадали.

30 марта 2018 года у берегов Папуа-Новой Гвинеи, возле южного берега острова Новая Британия, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2.