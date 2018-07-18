В Японии украсили рисовые поля масштабными 3D-рисунками - фото

Фото: sankei.com

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В этом году рисовые поля в Инакадате высажены в честь 90-летия со дня рождения японского аниматора Осаму Тэдзуки

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В японской деревне Инакадате рисовые поля превратили в визуальное зрелище с героями комиксов известного аниматора Осаму Тэдзуки в честь 90-летия со дня рождения легендарного аниматора и мангаки Осаму Тэдзуки. Об этом сообщает Би-би-си.

В этой местности японцы высоживают рисовые картины ежегодно. В этом году изображены герои работ известного художника.

Осаму Тэдзука внес значительный вклад в развитие манги (японских комиксов) и аниме (японских мультфильмов). За свою карьеру он создал около 500 манг. Тэдзуку часто называют "богом манги". Многие художественные приемы Тэдзука перенял у Уолта Диснея.

Рисунки на рисовых полях созданы с использованием девяти разноцветных сортов рисовых растений.

Рис высажен в июне. По мере роста риса поля преобразились.

Ежегодно в японском селе Инакадате на севере префектуры Аомори поля превращаются в огромные 3D рисунки, которые создают с помощью разноцветных лестницы риса. Необычное исскуство живет лишь с мая по сентябрь, а затем полюбоваться на них можно при помощи видео, снятого дроном.

Фото: instagram, twitter

16 июля 2017 года сообщалось, что в Херсонской области украинские ученые-селекционеры создали гигантский рисовый портрет Тараса Шевченка, который видно даже из космоса.