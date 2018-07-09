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09.07.2018, 08:09

В Японии уничтожили тело казненного основателя Аум Синрике

В Японии уничтожили тело казненного основателя Аум Синрике - Фото
Секо Асахара (фото - скриншот видео)

Прах Секо Асахара передадут его четвертой дочери

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Тело казненного в Японии основателя тоталитарной религиозной секты Аум Синрике Секо Асахара кремировали сегодня утром в Токио. Об этом сообщает NHK.

Прах Асахара передадут его четвертой дочери. Полиция усилила патрулирование вокруг крематория, в котором находятся останки.

Запрос о том, что его прах получит именно четвертая дочь, был сделан до казни.

29-летняя дочь ранее заявляла, что не общается с родителями и не поддерживает связь с Аум Синрике.

Издание The Japan Times пишет, что четвертая дочь основателя секты — Сатока Мацумото. Она известна тем, что подала иск в суд в Йокогаме с просьбой отказать ее родителям в каких-либо правах на ее собственность.

Выдачи праха также добиваются жена Асахары и четверо его других детей.

В Минюсте Японии заявили, что приоритет получает человек, которого выбрал сам приговоренный к смертной казни.

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Теги: Секо Асахара, Аум Синрике
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