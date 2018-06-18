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18.06.2018, 16:32

В Японии возросло число пострадавших от землетрясения

Людей эвакуировали из поездов (фото - twitter.com/globaltimesnews)

Официально подтверждена гибель троих человек

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В результате сегодняшнего землетрясения в японской префектуре Осака пострадали около 350 человек, официально подтверждена гибель трех человек. Об этом сообщили корреспонденту LIGA.net источники в Осака.

Муниципальные органы власти подтвердили три смерти в Осаке и Ибараки, который расположен недалеко от Осака. На 9-летнюю девочку в Ибараки упала бетонная панель, оторвавшаяся от стены городского бассейна, двое 80-летних мужчин погибли под стенами обрушившегося ветхого старого дома в Осака.

В результате землетрясения в некоторых районах повреждены трубы газопровода и водопровода, возникло несколько небольших пожаров, которые быстро потушили. Поврежден резервуар подземного водохранилища. Временно остановил работу автозавод Daihatsu.

Аэропорт Осака и железнодорожный транспорт уже возобновили работу.

Сильные толчки ощущались в городах Киото и Нара, но там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает о возможности еще одного мощного землетрясения, передает телеканал NHK.

18 июня землетрясение магнитудой 6.1 потрясло город Осака и его окрестности около 08:00 (по местному времени). Десятки авиарейсов в Осаку были отменены, движение пассажирских поездов в регионе, где произошло землетрясение, приостановили.

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Теги: землетрясение, япония, осака
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