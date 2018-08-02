В Зимбабве выборы спровоцировали беспорядки: погибли три человека

Фото: скриншот с видео

commenthover

Оппозиция утверждает, что выборы сфальсифицированы

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На выборах в парламент Зимбабве две трети мест получила партия президента страны Эммерсона Мнангагвы ЗАНУ-ПФ. Это первые выборы в Зимбабве после отстранения от власти Роберта Мугабе, который правил страной 30 лет. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальные результаты.

Тем временем оппозиция утверждает, что выборы сфальсифицированы.

В столице Хараре произошли столкновения между сторонниками оппозиционного альянса "Движение за демократические перемены" и полицией. Силовики применили водометы и слезоточивый газ после того, как протестующие стали жечь шины в центре. Почему после этого военные открыли огонь по толпе, не сообщается. В столкновениях погибли три человека.

ООН и Великобритания выразили обеспокоенность из-за беспорядков.

Одновременно с парламентскими выборами в стране проходят и президентские, но их результаты пока не обнародовали. Мнангагва считался фаворитом президентских выборов.

Представители оппозиционного альянса утверждают, что голосование было сфальсифицировано, что на самом деле выборы выиграл их кандидат Нельсон Чамиса. Именно за него незадолго до выборов неожиданно призвал голосовать сам Мугабе.

Корреспондент BBC Шингай Ньйока сообщает, что результаты президентских выборов не объявили, так как представители некоторых из 23 кандидатов не появились, чтобы проверить результаты.

В июне на митинге с участием президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в городе Булавайо прогремел взрыв. Он не пострадал, но несколько человек получили ранения