В зоопарке США ягуар загрыз шестерых животных

Фото: скриншот с видео

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Хищник сбежал из вольера и убил шестерых животных, а также ранил еще троих

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Из вольера в зоопарке Аудубон, штат Новый Орлеан (США), сбежал трехлетний ягуар Валерио и убил четырех лам-альпак, страуса и лису, а также ранил еще троих животных. Об этом говорится в пресс-релизе зоопарка.

Согласно сообщению администрации, он нашел дыру в потолке вольера и смог выбраться из него.

Отмечается, что сотрудникам зоопарка пришлось выстрелили в ягуара капсулой с транквилизатором. Через несколько минут он заснул.

В ночь на 1 мая в Николаеве стая бродячих собак проникла на территорию городского зоопарка и загрызла четырех альпак. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.