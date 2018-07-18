Ватикан разрешил "невестам Христа" не хранить девственность

Папа римский Франциск (фото - Getty Images)

commenthover

Ватикан отметил, что служение Господу не в физической невинности, но в изучении своего призвания

Реклама

Реклама

Ватикан признал, что для служения Иисусу Христу не обязательно хранить физическую девственность. Об этом говорится в документе на официальном сайте Ватикана.

"Нужно иметь ввиду, что призыв дать клятву в невинной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предпосылками для освящения не может быть только воздержание и целомудрие. Каждый кандидат призван изучить собственное призвание, подчеркивает Ватикан.

В ближайшие месяцы Папа Римский Франциск анонсировал ряд шагов, которые помогут реформировать Ватикан.