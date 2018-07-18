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18.07.2018, 12:33

Ватикан разрешил "невестам Христа" не хранить девственность

Ватикан разрешил "невестам Христа" не хранить девственность - Фото
Папа римский Франциск (фото - Getty Images)

Ватикан отметил, что служение Господу не в физической невинности, но в изучении своего призвания

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Ватикан признал, что для служения Иисусу Христу не обязательно хранить физическую девственность. Об этом говорится в документе на официальном сайте Ватикана. 

"Нужно иметь ввиду, что призыв дать клятву в невинной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что предпосылками для освящения не может быть только воздержание и целомудрие. Каждый кандидат призван изучить собственное призвание, подчеркивает Ватикан. 

В ближайшие месяцы Папа Римский Франциск анонсировал ряд шагов, которые помогут реформировать Ватикан.

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Теги: Ватикан, невесты Христа, девственность
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