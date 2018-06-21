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21.06.2018, 09:28

Вдова убитого радиацией экс-агента ФСБ подаст в суд на СМИ Кремля

Вдова убитого радиацией экс-агента ФСБ подаст в суд на СМИ Кремля - Фото
Фото: скриншот с видео

Марина Литвиненко собирает деньги для иска против двух пропагандистских телеканалам за клевету

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Вдова экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 году, Марина Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб будут судиться с пропагандистским Первым каналом и RT (Russia Today). Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на краудфандинговом портале Gofundme.

Отмечается, что после отравления в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, кремлевские СМИ сделали несколько передач о деле Литвиненко, где пытались отвести внимание от ответственности властей РФ, обвиняя бездоказательно Гольдфарба в том, что он якобы действовал по заказу ЦРУ.

Согласно сообщению, иск будет подан в федеральный суд США.  

Они сообщают, что адвокаты отправили ответчикам письма с требованием опровержения и извинений. По подсчетам, этот процесс может затянуться на два года, а его стоимость может составить до 300 тысяч долларов. Для подготовки искового заявления необходимо собрать 30 тысяч долларов.

На сегодняшний день, с момента начала сбора 11 июня, из необходимой суммы собрано две тысячи и чуть более 600 доллар. Взносы обещают вернуть, если удастся взыскать их с ответчиков.

"На этот раз кремлевским мастерам дезинформации, выдающим себя за журналистов, придется отвечать за вранье", - подчеркивается в заявлении.

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Теги: суд, кремль, фсб, russia today, пропаганда, литвиненко александр, радиоактивный полоний, отравление полонием, полоний, отравление литвиненко, первый канал
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