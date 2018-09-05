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05.09.2018, 20:07

Великобритания созывает Совбез ООН по делу о химатаке в Солсбери

Великобритания созывает Совбез ООН по делу о химатаке в Солсбери - Фото
Совбез ООН Фото: Getty Images

Членам Совбеза сообщат новые данные в деле Скрипалей

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Великобритания попросила о срочной встрече Совбеза ООН в связи с обнародованием новых данных относительно химической атаки в Солсбери, где бывший российский двойной шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества Новичок. Об этом сообщает AFP.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что встреча, проведение которой ожидается в четверг, 6 сентября, станет поводом для того, чтобы сообщить членам Совбеза новые данные в деле Скрипалей.

5 сентября британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипаля - это Александр Петров и Руслан Боширов, сотрудники Главного управления Генштаба ВС РФ. Она считает, что операцию по устранению Скрипаля "почти наверняка" одобрили не только в ГРУ, но и на высоком уровне в РФ.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия Новичок, которое разрабатывали в СССР и РФ.

30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили Дону Стерджесс и Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара отравилась Новичком. Женщина умерла, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

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Теги: совбез оон, Сергей Скрипаль, новичок, атака в солсбери
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