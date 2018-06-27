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27.06.2018, 16:57

Верховный суд Британии признал дискриминацию гетеросексуалов

Верховный суд Британии признал дискриминацию гетеросексуалов - Фото
Ребекка Штайнфельд и Чарльз Кейдан Фото: скриншот с видео

С 2014 г однополые пары могут выбирать, вступать в гражданское партнерство или в брак, гетеросексуальным парам предлагается лишь брак

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Верховный суд Великобритании признал британский закон о гражданском партнерстве 2004 года, который применяется только к однополым парам, не совместимым с Европейской конвенцией о правах человека. Суд признал законным право гетеросексуальной пары на гражданское партнерство вместо брака. Об этом сообщает ВВС.

Верховный суд единогласно вынес решение в пользу 37-летней Ребекки Штайнфельд и 41-летнего Чарльза Кейдана из Лондона.

Суд заявил, что закон о гражданском партнерстве несовместим с Европейской конвенцией о правах человека и установил, что неравенство равнозначно дискриминации и нарушению права на семейную жизнь.

«Мы в восторге. Но в то же время мы чувствуем себя разочарованными из-за того, что правительство потратило деньги налогоплательщиков на то, что судьи назвали вопиющим неравенством», - сказала Ребекка.

Суд не обязывает правительство менять закон, хотя он делает более вероятным внесение изменений, пишет агентство.

С марта 2014 года однополые пары могут выбирать, вступать в гражданское партнерство или в брак. Это невозможно для гетеросексуальных пар, которым британское законодательство предлагает лишь брак.

В гражданском партнерстве пара имеет такое же юридическое право в отношении наследования, налогов, пенсий и прочего, как и в случае заключения брака.

Ребекка Штайнфельд и Чарльз Кейдан, которые имеют двух общих детей, не поддерживают институт брака, так как он "рассматривает женщин как собственность".

Ранее британский суд отклонил ходатайство активистки Кристи Элан-Кейн о введении гендерно-нейтральных паспортов.

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Теги: Великобритания, права, гражданское партнерство, однополые пары, гетеросексуальность, брак
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