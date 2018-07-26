Видно каждый камешек: зонд Hayabusa2 сделал фото астероида с 6 км

(фото - hayabusa2.jaxa.jp)

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Астероид Рюгю усыпан крупными булыжниками непонятного происхождения

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Зонд Hayabusa2 получил первые сверхчеткие фотографии поверхности астероида Рюгю, приблизившись к нему на расстояние 6 км. Снимки и первые результаты наблюдений были представлены на сайте Японского космического агентства (JAXA).

Автоматическая станция Hayabusa2 была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" пробы первичной материи Солнечной системы.

Аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом.

По мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков форма астероида неоднократно "менялась". Сначала казалось, что он похож на идеальный шар, потом - на "вареник". Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные Hayabusa2 в середине июня, показали, что астероид имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.

В момент максимального сближения зонд и Рюгю разделяло всего 6 км пустоты, что позволило ученым повысить четкость снимков примерно в 3,4 раза и рассмотреть новые детали его рельефа. Оказалось, что поверхность астероида покрыта необычно большим числом крупных булыжников, происхождение которых пока остается загадкой для планетологов.