Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.07.2018, 23:34

Virgin Galactic нашла космодром для туристических полетов

Virgin Galactic нашла космодром для туристических полетов - Фото
Фото: virgingalactic.com

Он пока не достроен

Реклама
Реклама

Virgin Galactic, развивающая технологии для космического туризма, подписала соглашение с двумя итальянскими аэрокосмическими компаниями, в рамках которого планирует использовать будущий космодром в Гротталье - в том числе для коммерческих туристических полетов. Об этом сообщает на сайте компании.

Речь идет о компании Altec, которая частично принадлежит Итальянскому космическому агентству (ASI), и частной компании Sitael - вместе с ними Virgin Galactic намеревается использовать пока не достроенный космодром в Гротталье.

Аппарат, разработанный The Spaceship Company (дочерней компанией Virgin Galactic), будет использоваться на космодроме как для научных миссий, так и для коммерческих полетов.

В последние месяцы Virgin Galactic активно тестировала новый космоплан VSS Unity. В начале апреля аппарат совершил первый полет с включением ракетного двигателя, а в конце мая выполнил второй такой полет. Это были первые полеты с включением двигателя корабля класса SpaceShipTwo с 2014 года, когда в результате крушения погиб один из двух пилотов.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, virgin galactic
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Как астронавты бегали и падали на Луне: архивное видео NASA
Мир Как астронавты бегали и падали на Луне: архивное видео NASA
Ученые обнаружили бактерии, которые способны выжить на Марсе
Общество Ученые обнаружили бактерии, которые способны выжить на Марсе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 