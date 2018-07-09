Virgin Galactic нашла космодром для туристических полетов

Фото: virgingalactic.com

commenthover

Он пока не достроен

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Virgin Galactic, развивающая технологии для космического туризма, подписала соглашение с двумя итальянскими аэрокосмическими компаниями, в рамках которого планирует использовать будущий космодром в Гротталье - в том числе для коммерческих туристических полетов. Об этом сообщает на сайте компании.

Речь идет о компании Altec, которая частично принадлежит Итальянскому космическому агентству (ASI), и частной компании Sitael - вместе с ними Virgin Galactic намеревается использовать пока не достроенный космодром в Гротталье.

Аппарат, разработанный The Spaceship Company (дочерней компанией Virgin Galactic), будет использоваться на космодроме как для научных миссий, так и для коммерческих полетов.

В последние месяцы Virgin Galactic активно тестировала новый космоплан VSS Unity. В начале апреля аппарат совершил первый полет с включением ракетного двигателя, а в конце мая выполнил второй такой полет. Это были первые полеты с включением двигателя корабля класса SpaceShipTwo с 2014 года, когда в результате крушения погиб один из двух пилотов.