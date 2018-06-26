Власти Британии выкупят дом и автомобиль Скрипаля

Сергей Скрипаль (фото - скриншот видео)

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Правительство Британии приобретет на деньги налогоплательщиков недвижимость бывшего российского шпиона

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Дома в Солсбери, где жили бывший российский шпион Сергей Скрипаль и госпитализированный с симптомами отравления полицейский Ник Бейли, а также автомобиль экс-сотрудника ГРУ РФ и другое их имущество выкупит правительство Великобритании за 1 млн фунтов (1,2 млн евро, - ред.). Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Недвижимость Скрипаля власти оценили в 350 тыс фунтов (397 тыс. евро, - ред.), Бейли - в 430 тыс фунтов (488 тыс евро, - ред. ).

По данным издания, для финансовой операции используют средства налогоплательщиков.

Пока неизвестно, что произойдет с имуществом после его перехода в федеральную собственность.

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития Британии напомнило, что следствие по делу об отравлении бывшего агента пока не закончено.

"В доме Скрипаля по-прежнему продолжаются следственные действия, санкций для его дезактивации пока не поступало", - отмечается в сообщении.

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5 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.