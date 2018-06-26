Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 06:34

Власти Британии выкупят дом и автомобиль Скрипаля

Власти Британии выкупят дом и автомобиль Скрипаля - Фото
Сергей Скрипаль (фото - скриншот видео)

Правительство Британии приобретет на деньги налогоплательщиков недвижимость бывшего российского шпиона

Реклама
Реклама

Дома в Солсбери, где жили бывший российский шпион Сергей Скрипаль и госпитализированный с симптомами отравления полицейский Ник Бейли, а также автомобиль экс-сотрудника ГРУ РФ и другое их имущество выкупит правительство Великобритании за 1 млн фунтов (1,2 млн евро, - ред.). Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Недвижимость Скрипаля власти оценили в 350 тыс фунтов (397 тыс. евро, - ред.), Бейли - в 430 тыс фунтов (488 тыс евро, - ред. ).

По данным издания, для финансовой операции используют средства налогоплательщиков.

Пока неизвестно, что произойдет с имуществом после его перехода в федеральную собственность.

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития Британии напомнило, что следствие по делу об отравлении бывшего агента пока не закончено.

"В доме Скрипаля по-прежнему продолжаются следственные действия, санкций для его дезактивации пока не поступало", - отмечается в сообщении.

 Читайте также: "Они создают Новичок, мы - световые мечи": Джонсон о позиции РФ

5 марта 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Скрипаль, дом и автомобиль, правительство Британии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
За нападением на лагерь ромов может стоять Россия - Грицак
Происшествия За нападением на лагерь ромов может стоять Россия - Грицак
В колледже России произошла стрельба: есть раненые
Мир В колледже России произошла стрельба: есть раненые
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 