Власти Италии назвали причину обрушения моста в Генуе

Фото: Repubblica.it

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Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли назвал недостатки в текущем обслуживании объекта причиной крушения моста

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Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли объяснил, что стало причиной обрушения автомобильного моста в Генуе. Министр уточнил, что называть конкретных ответственных пока рано, передает Rai.

Причиной обрушения автомобильного моста стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта. Пока конкретные ответственные лица не установлены, а связь между ремонтными работами на мосту и его обрушением исключена, заявил министр.

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — сказал Тонинелли.

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Он подчеркнул, что виновные будут наказаны. Во избежание подобных катастроф техобслуживание в стране должно быть на первом месте, заявил министр.

14 августа обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате обрушения объекта погибли около 35 человек, спасательные работы продолжаются.