Власти Италии отказались принять корабль с мигрантами

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Правительство Италии предложило принять корабль Aquarius властям Мальты, но там отказались это делать и обвинили Рим в нарушении международных правил

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Правительство Италии отказалось принять корабль Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов. "С сегодняшнего дня Италия говорит "нет" торговле людьми и незаконному иммиграционному бизнесу", - написал глава МВД Италии Маттео Сальвини в Facebook.

Aquarius принадлежит немецкой гуманитарной организации SOS Mediterranee. По еt данным, на борту находятся 15 человек с серьезными химическими ожогами, семь беременных женщин и несколько человек с гипотермией. Пассажиров судна спасли в территориальных водах Ливии, передает Радио Свобода.

Власти Италии предложили принять Aquarius правительству Мальты, однако там отказались это делать и обвинили Рим в нарушении международных правил. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в твиттере, что судну не дадут подойти к берегу страны, но окажут необходимую медицинскую и гуманитарную помощь пассажирам.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности направить к Aquaris два патрульных катера с врачами.

По оценкам Международной организации по миграции, в Европу по морю попали более 170 тысяч мигрантов. Их них почти 120 тысяч прибыли в Италию. Всего в море за 2017 год погибли более 3 тыс беженцев.

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Ранее сообщалось, что министр Сальвини намерен выслать из страны около 500 тысяч нелегальных мигрантов.