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01.09.2018, 14:46

Власти Никарагуа выдворили делегацию ООН по правам человека

Власти Никарагуа выдворили делегацию ООН по правам человека - Фото
Никарагуа / Иллюстративное фото

В ООН осудили репрессии и злоупотребления, совершенные администрацией президента страны

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Правительство Никарагуа распорядилось выдворить делегацию ООН по правам человека после публикации доклада, осуждающего репрессии и злоупотребления, совершенные администрацией президента страны. Об этом сообщает Reuters.

По официальной версии, изложенной в письме министра иностранных дел Никарагуа Дениса Монкадым региональному представителю управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), причины и обстоятельства, обусловившие приглашение делегации в страну, изменились и присутствии представителей ООН по правам человека исчезла необходимость.

Региональное отделение УВКПЧ заявило, что будет продолжать свою работу по мониторингу и представлению информации о положении с правами человека в Никарагуа.

29 августа делегация ООН опубликовала отчет о нарушениях прав человека с 18 апреля по 18 августа, включая чрезмерное применение силы и убийства, совершенные полицией Никарагуа, а также исчезновения людей, применение пыток в центрах содержания под стражей. В отчете утверждается, что правительство Никарагуа закрыло глаза на беспредел полиции.

В Никарагуа 18 апреля начались протесты против пенсионной реформы. Президент страны Даниэль Ортега отменил реформу, однако протесты не прекратились и переросли в требование отставки президента и проведения досрочных выборов. В результате столкновений погибли более 300 человек и около 2000 получили ранения.

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Теги: Никарагуа, права человека, ООН
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