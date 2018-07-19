Вмешательство в выборы США: Трамп признал ответственность Путина

Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

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Президент США заявил, что согласен с утверждением о вмешательстве России в выборы в 2016 году

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Американский лидер Донадьд Трамп заявил, что признал личную ответственность президента РФ Владимира Путина относительно вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он Путина лично ответственным за вмешательство, Трамп ответил положительно.

"Что ж, я бы считал, потому что он отвечает за руководство страной. Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, безусловно, как лидера государства, следовало бы считать его ответственным, да", - подчеркнул Трамп

По его словам, он заявлял "много раз ранее", что согласен с утверждением о вмешательстве России в выборы в 2016 году. "Я говорил это много раз и раньше, и я бы сказал, что это - правда, да", - уточнил Трамп.

В мае 2018 года руководители комитета по разведке Сената официально заявили, что полностью согласны с выводами разведсообщества США о том, что власти РФ организовали масштабное вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах.

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