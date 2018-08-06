Вместо гаджета: в Китае создали искусственную электронную кожу

Иллюстративное фото: Hi-News.ru

commenthover

Электронная кожа может быть прикреплена к человеческой коже и маскам для измерения сигналов тела, включая дыхание, сердцебиение и

Реклама

Реклама

Ученые из китайского университета Цинхуа создали на основе графена искусственную цветную электронную кожу, которая может функционировать как нательное электронное устройство для отслеживания состояния здоровья. Об этом сообщает Синьхуа.

Электронная кожа получила название e-skin. Графен имитирует кожу человека и может ощущать давление, температуру и натяжение, это сверхтонкое вещество, отличающееся превосходной гибкостью и проводимостью, является идеальным материалом для электронной кожи.

Е-skin может переноситься на тело человека или прикрепляться к маскам для измерения сигналов тела, включая дыхание, сердцебиение и голос, а также на другие объекты, такие как листья и шелк.

Ученые применили технологию лазерного скрайбирования, то есть нанесения линейных надрезов заданной глубины на поверхность. С помощью этого электронная кожа может быть изготовлена по индивидуальным параметрам.

Изобретатели считают, что графеновая кожа имеет огромный потенциал для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.