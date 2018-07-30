Внедорожник принца Чарльза и принцессы Дианы продали за $130 тыс

Фото: Silverstone Auctions

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Принцесса Диана была сфотографирована на капоте автомобиля во время ежегодных скачек Grand National

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Автомобиль класса люкс Range Rover, который ранее принадлежавший принцу Чарльзу и его покойной супруге принцессе Диане, продали на аукционе за $133 тыс. Об этом сообщает People.

Внедорожник 1975 года выпуска принадлежал нескольким членам британской королевской семьи, в частности, супругу королевы Великобритании Елизаветы II – принцу Филиппу, его сыну Чарльзу и принцессе Диане.

Принцесса Диана была сфотографирована на капоте этого автомобиля во время ежегодных скачек Grand National в 1982 году. Тогда она была беременна принцем Уильямом.

Представители компании Silverstone Auctions уточнили, что внедорожник был случайно обнаружен в "жалком состоянии" на ферме Вустер в 2013 году. Затем музей британского наследия подтвердил принадлежность данного Range Rover к королевской семье.

После этого потребовалось почти два года и более тысячи часов, чтобы восстановить автомобиль до прежнего, достойного состояния. Перед продажей автомобиль протестировали на трассе в итальянском регионе Просекко.

Принцесса Уэльская Диана - с 1981 года по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди. 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе вместе с продюсером Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.

На аукционе за 12 500 фунтов стерлингов были проданы столовые приборы, сделанные для лидера нацистов Адольфа Гитлера в честь его 50-летия.