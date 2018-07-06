Внезапно: Путин предложил Европе помощь в борьбе с кибератаками

Путин Владимир Фото: kremlin.ru

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Президент РФ не вспомнил про обвинения в сторону российских хакеров

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Президент России Владимир Путин призвал к международному сотрудничеству в борьбе с кибератаками. Об этом сообщает московское бюро Голос Америки.

Во время выступления на конференции по кибербезопасности в Москве, Путин отметил важность разработки общих стандартов кибербезопасности, которые будут учитывать интересы всех стран. Он сообщил, что киберугрозы актуальны для всего мира.

Путин заявил, что Россия объединит усилия с европейскими народами для разработки совместных механизмов защиты персональной информации.

При этом президент РФ не упомянул обвинения в сторону российских хакеров, которые вмешивались в американские президентские выборы 2016 года. Москва по-прежнему отрицает любое вмешательство в американские выборы.

Комитет Сената США подтвердил предположение американской разведки, Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года, чтобы помочь победе Дональда Трампа. Сенаторы считают, что Москва продолжает свои действия с подрыва американской демократии.