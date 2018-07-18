Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж: названа дата свадьбы

Джек Бруксбэнк и Евгения Йоркская Фото: royal.uk

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Для королевской семьи 2018 год выдался богатым на семейные торжества: рождение принца Луи, свадьба принца Чарльза, а теперь - свадьба принцессы

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Свадьба Ее Королевского высочества принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка состоится 12 октября 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте британской королевской семьи.

Для празднования торжественного события в Виндзорский замок будут приглашены 1200 гостей. Венчание пары пройдет в часовне святого Георгия. Планируется, что после церемонии молодожены совершат прогулку в карете вокруг замка.

Евгения Йоркская - шестая внучка королевы Елизаветы II, дочь герцога Йоркского Эндрю.

Сообщение о ее помолвке с Джеком Бруксбэнком появилось в январе 2018 года, а встречаются они с 2010 года.

Это вторая свадьба за год в королевской семье - в мае на актрисе Меган Маркл женился принц Гарри.

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