Во Флориде произошла стрельба: подозреваемый забаррикадировался

Фото: Stacie Houchins/CNN

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В результате стрельбы ранен один человек, ситуация пока не разрешилась - подозреваемый заперся в квартире

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В Панама Сити, штат Флорида произошла стрельба, после чего подозреваемый забаррикадировался в одной из квартир. Об этом сообщает CNN.

Один человек получил ранения, его доставили в больницу.

Полиция окружила дом, где остается подозревамый. Правоохранителии сообщили, что этот инцидент связан с "подозрительной смертью в Санта Роза Бич", но о самом этом случае ничего не уточняют.

18 мая в школе в Техасе 17-летний Димитриос Пагуртис и еще один человек открыли стрельбу, в результате чего погибли 10 человек. Среди раненых – двое полицейских.

Шериф также сообщил, что в школе были найдены "разные взрывные устройства".