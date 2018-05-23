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23.05.2018, 02:30

Во Флориде произошла стрельба: подозреваемый забаррикадировался

Во Флориде произошла стрельба: подозреваемый забаррикадировался - Фото
Фото: Stacie Houchins/CNN

В результате стрельбы ранен один человек, ситуация пока не разрешилась - подозреваемый заперся в квартире

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В Панама Сити, штат Флорида произошла стрельба, после чего подозреваемый забаррикадировался в одной из квартир. Об этом сообщает CNN.

Один человек получил ранения, его доставили в больницу.

Полиция окружила дом, где остается подозревамый. Правоохранителии сообщили, что этот инцидент связан с "подозрительной смертью в Санта Роза Бич", но о самом этом случае ничего не уточняют.

18 мая в школе в Техасе 17-летний Димитриос Пагуртис и еще один человек открыли стрельбу, в результате чего погибли 10 человек. Среди раненых – двое полицейских.

Шериф также сообщил, что в школе были найдены "разные взрывные устройства".

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Теги: стрельба, Флорида, забаррикадировался
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