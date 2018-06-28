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28.06.2018, 07:27

Во Франции будут призывать на национальную службу с 16 лет

Во Франции будут призывать на национальную службу с 16 лет - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - пресс-служба президента Франции)

Сейчас в стране начнутся консультации с целью развертывания программы с начала следующего года

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Французское правительство ввело план национальной службы для всех 16-летних граждан. Об этом информирует Би-би-си.

Это идея выдвинута президентом Эмманюэлем Макроном в его президентской кампании, целью котрой является увеличения чувства гражданской ответственности и национального единства среди молодежи Франции.

Новая национальная служба будет охватывать всех 16-летних девочек и мальчиков, и будет разделена на две отдельные фазы.

Первый этап - обязательное одномесячное обучение с акцентом на гражданскую культуру, которое, по словам правительства, "позволит молодым людям создавать новые отношения и развивать свою роль в обществе". В нее входит добровольное обучение и работа с благотворительными организациями наряду с традиционной военной подготовкой с полицией, пожарной службой или армией.

Второй этап длится от трех месяцев и до года, в рамках которого молодежь будет обучаться в сфере, "связанной с обороной и безопасностью". Также молодежь может принять участие в добровольной работе, связанной с защитой окружающей среды или в сфере социальной помощи.

Теперь начнутся консультации с целью развертывания программы с начала следующего года.

Ранее сообщалось, что дети во Франции будут начинать обучение в начальной школе в возрасте трех лет вместо шести. Реформа сделает Францию ​​страной с самым низким возрастом привлечения к школьному образованию в Европе. В большинстве стран Европы школьный возраст начинается в шесть лет. В Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Сербии и Швеции детей отдают в школу в семилетнем возрасте.

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Теги: франция, Макрон Эмманюэль, молодежь Франции, подростки, молодые люди, 16 лет, национальная служба
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