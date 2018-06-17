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17.06.2018, 20:10

Во Франции женщина напала на людей в супермаркете, есть раненые

Во Франции женщина напала на людей в супермаркете, есть раненые - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Женщина в черной одежде ранила ножом двоих человек со словами "Аллаху Акбар"

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На юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар". Об этом сообщает BFM TV.

Согласно сообщению, инцидент произошел в магазине города Ла-Сейн-сюр-Мер в департаменте Вар около 10:20 в воскресенье. В результате нападения ранены двое человек.

Нападавшая ранила в ключицу и бедро 60-летнего мужчину. Он был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Женщину пытался остановить кассир, который получил несколько небольших порезов.

Отмечается, что ее задержали двое работников магазина. Сейчас она находится в полиции.

Также сказано, что она имеет французское происхождение и родилась в 1994 году. Полиция пока устанавливает, было ли нападение совершено из террористических мотивов.

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Теги: франция, нападение, ножевое ранение
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