Во Франции женщина напала на людей в супермаркете, есть раненые

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Женщина в черной одежде ранила ножом двоих человек со словами "Аллаху Акбар"

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На юге Франции женщина в черной одежде напала на посетителей супермаркета с канцелярским ножом и выкрикивала при этом "Аллаху Акбар". Об этом сообщает BFM TV.

Согласно сообщению, инцидент произошел в магазине города Ла-Сейн-сюр-Мер в департаменте Вар около 10:20 в воскресенье. В результате нападения ранены двое человек.

Нападавшая ранила в ключицу и бедро 60-летнего мужчину. Он был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Женщину пытался остановить кассир, который получил несколько небольших порезов.

Отмечается, что ее задержали двое работников магазина. Сейчас она находится в полиции.

Также сказано, что она имеет французское происхождение и родилась в 1994 году. Полиция пока устанавливает, было ли нападение совершено из террористических мотивов.