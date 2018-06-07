Во Франции мужчина выиграл в лотерею 1 млн евро второй год подряд

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По мнению математиков, вероятность такого выигрыша составляет один на 16 трлн

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Мужчина с юго-востока Франции второй раз подряд выиграл джек-пот в национальной лотерее "Мой миллион". Математики считают, что вероятность этого составляет один на 16 трлн. Об этом сообщает Би-би-си.

Победитель, имя которого не называется, выиграл свой первый миллион евро в ноябре 2016 и продолжал покупать лотерейные билеты каждую неделю. В прошлом месяце он выиграл второй миллион евро.

Продавец в киоске, где новый миллионер купил счастливый лотерейный билет, сказал, что он почти не отреагировал на выигрыш: "Кажется, он привык выигрывать".

По сообщениям французских СМИ, счастливчик говорит, что будет играть и дальше, поскольку верит в примету, что "Бог любит троицу".

"Мой миллион" - лотерея, которая проходит параллельно с большим - EuroMillions, где джек-пот может составлять несколько десятков миллионов евро. Те, кто покупают билеты EuroMillions, автоматически участвуют и в меньшей лотереи.

Математики, которых цитирует Le Parisien, говорят, что шансы выиграть у "Мой миллион" - один к 19 млн, а в EuroMillions - один к 140 млн.

Для сравнения, шанс того, что в вас может ударить молния, составляет один к 20 млн.

Ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал три выигрыша в лотерею на 571 тыс грн.