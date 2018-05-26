Во Франции неизвестные расстреляли посетителей спортклуба

Фото: gettyimages.com

commenthover

Погибли двое мужчин 30-летнего возраста

Реклама

Реклама

Во французском Марселе около 1 часа ночи по местному времени в спортклубе неизвестные расстреляли из автоматов Калашникова двух мужчин. Об этом сообщает La Provence.

Двое мужчин 30-летнего возраста были расстреляны в здании Ассоциации Sportive Kuhlmann. Жертвы погибли на месте.

По мнению издания, инцидент похож на криминальные разборки.

5 дней назад в том же Марселе неизвестные с закрытыми лицами открыли огонь из автоматов Калашникова по посетителям культурного пространства La Busserine. Одни человек получил ранения. По словам полиции, злоумышленники стреляли в воздух.