Во Франции неизвестные расстреляли посетителей спортклуба

Во французском Марселе около 1 часа ночи по местному времени в спортклубе неизвестные расстреляли из автоматов Калашникова двух мужчин. Об этом сообщает La Provence.
Двое мужчин 30-летнего возраста были расстреляны в здании Ассоциации Sportive Kuhlmann. Жертвы погибли на месте.
По мнению издания, инцидент похож на криминальные разборки.
5 дней назад в том же Марселе неизвестные с закрытыми лицами открыли огонь из автоматов Калашникова по посетителям культурного пространства La Busserine. Одни человек получил ранения. По словам полиции, злоумышленники стреляли в воздух.