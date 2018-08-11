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11.08.2018, 23:16

Во Франции птиц привлекут к уборке парка - AFP

Во Франции птиц привлекут к уборке парка - AFP - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Со следующей недели шестеро грачей начнут убирать мусор в историческом тематическом парке в департаменте Вандея

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В историческом тематическом парке в департаменте Вандея на западе Франции шестерых грачей  со следующей недели привлекут к уборке мусора. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на руководителя парка.

"Цель инициативы не только в уборке, ведь посетители обычно не оставляют за собой мусор. Идея также в том, чтобы показать, что природа сама может научить нас заботиться о ней", - сказал Николас де Вильерс, директор парка.

Согласно сообщению, грачи, которых относят к семейству врановых,отличаются особым умом, и в определенных условиях "любят коммуницировать с людьми и устанавливать контакт через игру".

По его словам, птицы будут собирать окурки и мелкий мусор в маленькую коробку. За свою работу они будут получать пищу в качестве награды. 

16 июня сообщалось, что птица, которая решила отложить яйца на месте главной сцены и чуть не сорвала открытие крупного канадского фестиваля Ottawa Bluesfest.

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Теги: уборка мусора, франция, парк, грачи, вороны
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